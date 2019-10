Si l’affaire Dutroux a profondément bouleversé la Belgique durant ces vingt-cing dernières années, elle aura aussi eu un important retentissement à l’étranger.

L’annonce de la volonté du plus célèbre et méprisé détenu belge de vouloir sortir de prison fait aussi les choux gras des télévisions et journaux étrangers.

Notamment outre-Quiévrain. Vingt-trois ans après ses crimes et 15 ans après sa condamnation à la perpétuité, le sort de Marc Dutroux continue en effet de passionner dans l’Hexagone.

Et les médias français veulent également interroger les nombreux avocats et experts qui interviennent dans le dossier. L’avocat de Marc Dutroux, Maître Bruno Dayez, est évidemment le plus demandé. De grands journaux comme Le Figaro ou encore Le Nouvel Observateur l’ont en effet sollicité.

De manière plus étonnante, le présentateur de l’émission Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna voulait inviter le conseil de Dutroux sur son plateau pour débattre avec ses chroniqueurs. "Là, j’ai refusé", explique Maître Dayez.