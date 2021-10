Dix ans de Meilleur Pâtissier et autant de Cyril Lignac. Le célèbre chef pâtissier souffle, cette année, les dix bougies du concours gourmand qui démarre ce lundi soir sur RTL-TVI. D’emblée, l’acolyte de Mercotte mettra au défi les vingt candidats de cette saison lors d’une nouvelle épreuve éliminatoire. Et bien que le niveau soit très élevé cette année, Cyril Lignac ne sera pas plus exigeant. "Quand on goûte un gâteau, il n’y a pas de barème. On cherche la technique, le visuel mais aussi l’émotion. C’est tout ce mélange qui nous permet d’établir un classement", explique le chef pâtissier.

Exceptionnellement cette saison, ce dernier s’est également mesuré aux autres candidats sur une épreuve technique de Mercotte. Avec quelques désavantages toutefois, ceux de démarrer avec dix minutes de retard et des informations en moins par rapport aux candidats. "C’était génial et hyper engageant. Comme au foot, les candidats voyaient que j’étais là donc ils se sont surpassés. Je suis sorti vidé mais c’était une super expérience."