Plaid douillet et chocolat chaud ?Depuis le 2 novembre, les chaînes de télévision (RTL-TVI, AB3 et TF1) ont déclaré “ouverte” la saison des téléfilms de Noël. Et bien que, depuis quelques années, ces derniers sont concurrencés par leurs homologues des plateformes, certains téléspectateurs raffolent encore des après-midi qui font rentrer magie et féerie dans leur foyer. De quoi mettre du baume au cœur en cette période maussade…décrypte pour vous le phénomène à travers cinq choses à savoir concernant ces téléfilms.

Diffuser des téléfilms de Noël au début du mois de novembre, c’est un peu comme voir des rayons “rentrée des classes” alors que l’année scolaire vient tout juste de se terminer. Et pourtant, telle est la stratégie des chaînes de télévision. “Depuis quelques années, on démarre la période des téléfilms de Noël lors de la semaine de la Toussaint. On a vu que le public adhérait à cette initiative donc on continue. Les téléspectateurs sont demandeurs et on répond à leurs attentes”, explique Agathe Guillement, assistante artistique en charge de l’acquisition des téléfilms sur TF1.

(...)