Malgré une belle demi-finale, Elsa Esnoult a subi quelques critiques à sa sortie de Danse avec les stars…

"Ce qui est triste, c’est que les gens ne retiennent que cela, déplore la partenaire d’Anthony Colette. Il n’y a que cela qui ressort alors que ce n’est qu’une minorité de personnes qui le pense. À côté de cela, j’ai eu des milliers de commentaires positifs. Surtout quand on voit le nombre de gens qui ont voté et m’ont permis de faire les dix prime time. Ils m’ont portée quand même sur les marches du podium !"

Celle qui se demande toujours comment elle a fait pour arriver si loin dans la compétition ("je ne pensais même pas faire une semaine !") assure avoir tout appris avec cette émission. "Car j’avais tout à apprendre et ça a été une expérience extraordinaire. Je suis contente de l’avoir faite. Je ne pensais pas avoir à ce point-là le soutien du public. Et c’est cela qu’il faut retenir !"

Elsa Esnoult relativise les mauvaises langues à son égard. "C’est normal car aujourd’hui, pas une personne n’est pas critiquée. Mais le résultat est là. J’ai été portée par le public et c’est cela qui est impressionnant. Si on me critiquait car j’ai été éliminée au bout de deux semaines… OK. Mais ce n’est pas le cas. Moi, pour rappel, j’ai été mise sur le parquet parce que TF1 était intéressée par mon profil. Pourquoi ? Parce que je réunissais énormément de monde lors de mes dédicaces. On trouvait qu’il fallait que je sois encore plus dans la lumière. Pour eux, il fallait que les gens me connaissent encore plus. Ils m’ont donc donné ma chance. J’avais donc ce challenge-là : est-ce que je vais aussi être aimée d’un autre public ?"

Danse avec les mystères de l’amour

Une expérience enrichissante à plein d’égards, donc, pour la jeune chanteuse de 31 ans. "On ne va pas me voir faire le grand écart sur scène pour autant mais on va intégrer quelques pas de danse sur ma tournée, c’est certain !, souligne celle qui était consciente de l’urgence de fouler des parquets. Je remercie vraiment mon public de m’avoir soutenue jusque-là. Et, en plus, c’est pour eux que j’avais envie d’y arriver. Quand on a un public à fond derrière soi, faut aller le plus loin possible."