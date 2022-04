Les parodies d’Alexander De Croo, Frank Vandenbroucke, Emmanuel Macron mais aussi Donald Trump, Joe Biden, Jean-Marc Nollet ou encore Molière, Keith Richards et Danny Brillant, c’est lui. Lui, c’est le comédien Damien Gillard, 49 ans, ex-mari de Maria Del Rio (Radio Contact) et nouvelle recrue et star montante du Grand Cactus de la RTBF depuis deux ans. "C’est arrivé tout bêtement, confie ce doubleur de voix de publicités et de films (il a doublé Robert de Niro dans le film d’école Greetings, de Brian de Palma, pour une sortie DVD en VF). Je trouvais qu’il y avait une qualité au niveau de l’écriture, j’ai envoyé un SMS à Jérôme et dans la demi-heure, il me disait OK." Il faut dire que la palette de jeu de l’acteur de théâtre - et du Palmashow (dont le film Les Vedettes) de C8/TF1 depuis 10 ans !- avait séduit Jérôme de Warzée depuis le départ. "Il faisait une séquence YouTube qui s’appelait ‘Les professionnels’, avec Charlie Dupont, et c’était génial !, nous confirme le chef de la bande du Cactus. Je leur ai demandé mais bon, Charlie était souvent en tournage et Damien jouait beaucoup au théâtre. On avait abandonné l’idée mais il est revenu après et on a tout de suite accepté."

Qu’est-ce qui vous a finalement décidé à venir au Grand Cactus ?