Fini le stand-up pour l’ex-chroniqueur de. L’humoriste belgo-canadien est aujourd’hui auteur de blagues pour Canteloup, Kody ou Pablo Andres.

Moi, dans l’absolu, j’ai arrêté le stand-up il y a un an et demi " , nous confesse le Québécois Dan Gagnon, revenu au plat pays après deux ans d’absence (l’accent est bel et bien revenu aussi). Il est venu tester quelques blagues, jeudi dernier, au Kings of Comedy club de Bruxelles - sa maison - avant de refaire une toute dernière de son spectacle Rose samedi au festival Zigomaticomaca de Wavre. "Au Québec, cela ne m’intéressait pas de refaire la route et de recommencer. Je n’avais plus trop envie. Mais j’aime ça revenir en Belgique. Je ne reviendrais peut-être pas chaque année mais tous les deux ans, pendant une semaine ou deux. Les sensations retrouvées sont uniques. C’est comme si je revivais ma vie de 2016 et on n’a pas souvent l’occasion de revenir dans le passé."

Peut-on donc parler d’une véritable retraite à 36 ans ?

(...)