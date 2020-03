Dès mardi prochain, et après un congé de maternité bien mérité, Daniela Prepeliuc fera son grand retour à la météo de la RTBF. "Ça me fait évidemment un pincement au cœur de laisser mon bébé mais bon, je suis heureuse d’être de retour. Je me sens tout à fait capable de jongler entre ma nouvelle vie de maman et mon métier. Il faudra trouver le bon équilibre", explique la maman du petit Victor, bientôt âgé de deux mois. "J’ai la chance d’avoir un enfant facile et souriant, ce qui facilite bien les choses."

