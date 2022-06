Danièle Gilbert présentera 7 shows de 42 minutes à partir de début août sur Pickx + (chaîne du groupe Proximus, NdlR)", apprend-on. Durant le tournage, qui se déroulera à Namur en juillet, l’ex-vedette de la télé française recevra douze personnalités belges et françaises (tenues encore secrètes) et orchestrera plein de surprises. " Il y aura de l’interview mais surtout d’autres choses non habituelles, ça va être sympa ", nous confie l’animatrice de 79 ans, ancienne speakerine de l’ORTF. " Mais ça n’aura rien à voir avec mon émission Midi Première , assure-t-elle. Ce ne sera pas un concept à moi. Mais j’ai l’habitude d’aller là où on me le demande (sourire). Mon vrai rôle est de mettre en valeur les gens et là, je vais avoir de quoi faire. La télé, c’est mon élément, et c’est pour cela qu’ils m’ont contactée."

Alors qu’en France, certains médias balancent sur le fait qu’elle aurait tout perdu ou serait ruinée, voilà de quoi remettre les pendules à l’heure. "Je commence à en avoir marre que les gens racontent n’importe quoi à mon sujet !" s’énerve la célèbre animatrice de Midi Première qui va présenter cet été plusieurs jeunes de The Voice dans des campings de luxe et est en tournée avec la pièce de théâtre de Laurent Ruquier, Grosse Chaleur. "La retraite ne veut rien dire pour moi, j’ai besoin de travailler je suis quelqu’un d’actif. Je suis bien que quand je fais des choses et ce qui m’intéresse le plus est de partager avec le public donc je suis comblée !" Et de conclure sur l’amour qu’elle porte à notre pays. " J’aime l’ambiance belge, c’est sans doute dû à mes origines alsaciennes qui ont des ramifications avec la Belgique. Vous prenez le travail au sérieux, sans vous prendre au sérieux. Je suis vraiment contente car ça ne sera pas que faire de la télé mais aussi aller chez vous. Ça me plaît, c’est rafraîchissant car votre mentalité me touche."