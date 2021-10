Exilée sur l’île des bannis à la suite de son élimination au conseil, Clémentine Jullien espérait regagner l’aventure pour la réunification. Le destin de l’aventurière au tempérament de feu est toutefois tout autre. Unique perdante de l’épreuve éliminatoire qui la mesurait à Ugo et Clémence, la jeune femme est priée de faire ses valises. Cette fois-ci, c’est la bonne, Clémentine rentre à la maison. Pour elle, Koh-Lanta, c’est fini.

En rentrant de l’aventure, Clémentine ne cache pas en avoir beaucoup voulu à Alix et Alexandra pour leur comportement dans Koh-Lanta et pour leurs votes contre elle. Aujourd’hui, l’aventurière dit être passée à autre chose mais ressent toujours un peu d’amertume lorsqu’elle revoit certaines images. " Le jeu est terminé. Je suis loin de tout ça maintenant. J’apprécie ma vie et regarder Koh-Lanta. Mais, quand je revois toutes les alliances qui ont été faites dans mon dos, ça ne me fait pas plaisir, évidemment. Il faut de nouveau avaler la pilule et reprendre un peu de recul, dit-elle. Je ne suis pas rancunière. Coumba et Christelle m’ont, elles aussi, trahie mais je ne leur en veux pas car, en dehors, je sais que ce sont des filles avec de vraies valeurs. En ce qui concerne Alix et Alexandra, je n’ai pas du tout le même point de vue. Ce ne sont pas les filles que j’apprécie le plus. Alix est venue s’excuser en me disant qu’elle regrettait de m’avoir éliminée de cette façon. Je la crois mais il faut quand même réfléchir avant de faire les choses. "

" Claude a tout compris"

À ce stade, elle verrait bien Claude remporter Koh-Lanta : La Légende. " Claude est le maître de l’émission. Comme certains l’ont dit, tout tourne autour de lui, c’est vrai. Mais, c’est parce qu’il est très présent sur les épreuves. Il en gagne beaucoup. Alors, forcément, on parle de lui. Il connaît Koh-Lanta comme sa poche. Il est très fort et peut s’adapter à toute situation. Il a parfois fait des choses qui m’ont fait rager, notamment en prêchant le faux pour savoir le vrai. Mais, c’est sa stratégie. En fait, il a tout compris. "

L’omniprésence de Claude ne fait toutefois pas de lui un gagnant certain. " Trop fort, trop nul ou encore trop grande gueule, il y a toujours une bonne raison pour se faire lyncher dans Koh-Lanta. Il n’y a pas de recette miracle. "