JoeyStarr, le prof qui dérange? Dans la série produite par TF1 - et diffusée ce mercredi 31 mars sur RTL à 20 h30 - il est un remplaçant qui n'en fait qu'à sa tête. Et nous, on aime ça...

Comme il le dit de manière assez “poétique”, quand il entre quelque part, JoeyStarr, les gens “se constipent”. Étrange phénomène puisque lors de son court passage dans les murs de RTL – qui diffuse dès le mercredi 31 à 20.30 la série “Le remplaçant”, dont il est la tête d’affiche – c’est à un comédien très relax que nous avons eu affaire. Un rôle et un personnage dont il parle d’autant plus facilement qu’il l’a lui-même initié…

(...)