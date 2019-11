La série a terminé sa saison 1 en boulet de canon en France", analyse Patrick Ridremont, rencontré sur le tournage - en mars dernier - d’une scène cruciale de la saison 2. "Ils ont fini le dernier épisode avec 3,5 millions de téléspectateurs ! La RTBF a été sensible à cela car elle a arrêté de calculer ses audiences uniquement sur le poste de télé et cumule maintenant celle de la plateforme de streaming Auvio. On faisait donc près d’un tiers en plus d’audience car on pouvait être à 200/250.000 sur le poste - ce qui pouvait être décevant - mais 80/100 000 en plus sur internet."

(...)