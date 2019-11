Le 4 décembre 1999. Une date qui restera marquée dans l’esprit du peuple belge et dans l’histoire de notre pays. Et, pour cause, c’est le jour où le prince Philippe de Belgique a épousé sa fiancée, la princesse Mathilde d’Udekem d’Acoz.

À l’occasion des 20 ans de mariage de nos désormais souverains, Patrick Weber leur a accordé un film documentaire, Le Temps d’une histoire : Philippe et Mathilde, 20 ans déjà !, retraçant leur parcours en tant que fiancés et, ensuite, en tant que mari et femme. Cerise sur le gâteau, le journaliste a réussi à obtenir l’interview du couple royal. Du jamais-vu !

(...)