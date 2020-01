Que se passe-t-il avec les Poufs, leet la RTBF ? Bienvenue dans les coulisses d’une affaire où l’on rit jaune.

Depuis vendredi et l’annonce par la RTBF de la fin de sa collaboration avec Sarah Grosjean, l’affaire dite des Poufs prend l’ampleur d’une affaire d’État à en juger par les réactions sur les réseaux sociaux. Celles-ci se comptent par milliers. Il est vrai que la séquence mettant en scène Clitorine et Jessica était un must du Grand Cactus et que les personnages incarnés en solo par Sarah Grosjean étaient aussi très appréciés du public de l’émission.

Vu les proportions prises, Jérôme de Warzée, grand manitou du Grand Cactus, s’est fendu d’un long message sur Facebook dans lequel il déplore la tournure des événements tout en expliquant sa vérité. Premier grief : les libertés prises par Sarah Grosjean et Bénédicte Philippon avec les textes qui leur sont donnés. Si ce sont bien les deux filles qui ont donné vie aux personnages, elles ne sont pas les auteurs de leurs sketches, nous revient-il. Tout comme Kody d’ailleurs.