Il était aux alentours de 15 heures ce mercredi lorsque nous pénétrons sur le plateau du Grand Cactus, situé juste à côté des studios de The Voice Kids à Liège. Le soleil qui rayonnait dehors était aussi de mise dans les couloirs de la RTBF, où l’ambiance paraît au beau fixe. On sourit, on plaisante et on se taquine en coulisses avant d’enfiler les costumes et les perruques du jour.

Entre un Martin Charlier déguisé en Kikipidon pour la Saint-Valentin et un Kody qui révise ses textes sapé en Denis Brogniart pour un sketch sur le Corona-lanta, les répétitions vont bon train. " Bonsoir à tous et à tous ceux qui toussent, balance Kody en présentant sa version de Koh-Lanta se déroulant à Wuhan, en Chine. Et à la fin… il n’en restera même pas un", ajoute-t-il. Jérôme de Warzée en profite pour tousser dans le micro et plaisanter en disant qu’il a contracté le microronavirus. " C’est Fabian qui m’a soufflé le truc !" Et quand ce n’est pas Fabian Le Castel déguisé en Lou Deprijck qui soulève la toge de Kikipidon pour voir ce qu’il y a en dessous, c’est ce dernier qui "bande" son arc à flèches et nargue le chef en lui disant : "C’est toi qui vas montrer ta kette maintenant…" Les rires fusent.

