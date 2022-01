"Dans toute famille, il y a des divergences", expliquait déjà Bernard Campan l’année dernière, dans Télématin, au sujet de la reformation du trio culte des Inconnus (Les Trois Frères, Les Rois mages). "C’est moi qui bloque. Je suis quand même ouvert et on discutait récemment encore avec Didier Bourdon de ce qui serait possible." Et l’acteur de 63 ans de préciser ceci. "Se reformer, non, on ne peut même pas dire ça, mais en tout cas, oui, se retrouver pour un projet. On ne serait pas seuls. Il y a des gens qui pensent à nous en ce moment et on est ravis et voilà. Je ne peux pas en dire plus malheureusement."

Invité d’En aparté ce mardi, Bernard Campan a confirmé qu’un film était bel et bien en cours d’écriture. Mais pas de come-back sur scène, au grand dam de ses acolytes humoristes d’antan. Ce dernier, bientôt à l’affiche du film Presque, ayant révélé que le groupe avait traversé des grandes périodes de frictions. "On s’est engueulés, oui. Il y a eu des engueulades, ça fait partie de la vie. Souvent, on a fait rideau. On ne se reparle pas pendant un certain temps. Après, on se reparle, on se dit qu’on ne se comprend pas… C’est compliqué, les groupes c’est très compliqué."