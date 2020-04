En cette veille de week-end pascal, Studio 100 Belgique -le Disney flamand- propose ses 100 cachettes pour que vos enfants organisent leur propre chasse aux oeufs pendant le lockdown. Certaines trouvailles sont assez comiques!

"Tout d'abord, il vous faut un oeuf!" plaisantent d'emblée Fred, Nathalie et Romain, les animateurs phares de la chaîne Studio 100 TV (Maya l'abeille, Bumba, etc.). Diffusée depuis trois ans sur Proximus TV, Studio 100 Belgique n'a pas concocté que des oeufs. Après leurs astuces pour occuper vos enfants pendant le confinement, Fred, Nathalie et Romain ont aussi concocté une vidéo sur leur compte Instagram avec leurs 100 idées de cachettes ludiques pour une chasse aux oeufs spéciale confinement. Et ce, en prévision de ce lundi 13 avril, jour de Pâques.

Parmi elles, on retrouve les basiques: camion jouet, derrière les rideaux, dans le frigo, entre les vêtements ou encore sous le lit, une tasse ou dans un panier à linges sales. Mais aussi de plus astucieuses comme la boîte aux lettres, dans les cheveux, sous le t-shirt d'une poupée, dans un pain ou encore la poupée russe, l'étui à lunettes et la pochette d'un CD. Sans oublier les rigolotes. A commencer par la cachette dans le rouleau de papier toilette, la poche du pyjama de papa, le lange de bébé (propre évidemment!) ou encore dans les baskets ("mais pas sur que vous mangerezcet oeuf-là!") et sous la gamelle du chien. "Mais attention qu'il ne le mange pas car le chocolat est très mauvais pour lui!"

Drôle, ludique et didactique, voilà de quoi passer un chouette week-end pascal en famille malgré la période actuelle. Joyeuses Pâques à tous!