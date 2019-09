" Kids on stage est une comédie musicale où il y aura 60 enfants danseurs et comédiens mais aussi 15 enfants de The Voice Kids France, explique Joëlle Morane alors qu’elle répète le show dans la salle de danse d’une école bruxelloise. L’idée est venue de la maman de Julia qui participe cette année à The Voice Kids sur TF1. Elle a fait connaissance avec les autres familles et elles se sont dit que c’était un peu bête d’arrêter l’aventure sans en faire un spectacle ", ajoute la chorégraphe belge de renom dont le ballet qui porte son nom est la seule école de comédie musicale belge ne travaillant qu’avec des enfants.

(...)