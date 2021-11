Une place pour la demi-finale de. Voilà ce que visaient les couples encore en lice dans le prime de ce vendredi soir. Tayc, Aurélie Pons, Michou, Dita Von Teese et Bilal Hassani, qui de ces cinq personnalités quittera l'aventure au terme de ce quart de finale? La compétition était serrée...

Comme à leur habitude, Tayc et sa partenaire, Fauve Hautot ont enflammé le parquet. Leur prestation a été suivie d'une pluie de belles notes, notamment un "dix" de François Alu. Le couple ne cache pas sa joie face à de tels scores.

La soirée de ce quart de finale sera également marquée par la performance de Bilal Hassani et de son partenaire, Jordan Mouillerac, sur Kid d'Eddy de Preto, un titre qui signifie beaucoup de choses pour l'ex-représentant de la France à l'Eurovision. Le chanteur souhaite fouler le parquet sans perruque et "sans armure", une première dans l'émission. La danse contemporaine que le couple a présenté a totalement charmé les membres du jury. "Tu as marqué cette saison 11 de Danse avec les stars avec cette prestation, c'était un moment magique", lance Denitsa Ikonomova."Tu n'as besoin ni d'être viril, ni féminin, mais juste Bilal. Tu es un adulte mais tu as cette belle énergie d'un enfant, tu es beau, tu rayonnes", déclare, quant à lui, Chris Marques avant de laisser la parole à un Jean-Paul Gaultier, lui aussi, séduit pa la prestation. "Tu as montré une facette de toi que les gens ne connaissaient pas, c'est magnifique, beau, émouvant", dit-il. Pour Bilal Hassani, les bonnes notes sont également au rendez-vous. "dix" pour Jean-Paul Gaultier, "dix" pour Denitsa Ikonomova, "huit" pour François Alu et "neuf" pour Chris Marques.

Bons élèves de la deuxième danse, Bilal Hassani et Tayc se sont qualifiés pour la demi-finale de Danse avec les stars diffusée vendredi prochain. Dita Von Teese, de retour après un prime d'absence, rejoint, elle, Michou et Aurélie Pons en dernière chance.

Le public a finalement choisi de sauver Michou en fin de soirée. Les jurés, eux, ont permis à Aurélie Pons de continuer l'aventure. Dita Von Teese est donc éliminée. "J'ai passé un moment incroyable", déclare-t-elle à Camille Combal avant d'ajouter être "aux Folies Bergère en février prochain".

En demi-finale, vendredi prochain, les téléspectateurs retrouveront donc Michou, Tayc, Aurélie Pons et Bilal Hassani.