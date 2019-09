Télévision TF1 donne ce samedi soir le coup d’envoi de la dixième saison de son émission à succès. Rendez-vous à 20 h 55.

Ce samedi à partir de 20 h 55, TF1 sera sur son 31 pour célébrer les dix ans de Danse avec les stars ou plus exactement, le lancement de la dixième saison du rendez-vous. Depuis sa mise à l’antenne le 12 février 2011, l’émission s’est imposée comme l’une des locomotives des soirées de la première chaîne privée française, le cocktail parquet-paillettes-people faisant recette auprès des spectateurs (lire ci-contre).

On ne compte plus les célébrités qui se sont déhanchées devant l’impitoyable jury pour décrocher le très convoité titre suprême. Si M. Pokora, Shy’m, Emmanuel Moire, Alizée, Rayane Bensetti, Loïc Nottet, Laurent Maistret (ex-Koh-Lanta), Augustin Galiana et Clément Rémiens se sont imposés, on n’a pas oublié les participations d’Adriana Karembeu, de Philippe Candeloro, d’Amel Bent, d’EnjoyPhoenix, de Camille Lou, d’Arielle Dombasle ou encore de Pamela Anderson, Lio et Iris Mittenaere la saison dernière.

(...)