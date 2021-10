La compétition a donc été serrée ce mardi soir sur le parquet de Danse avec les stars. Michou et sa partenaire, Elsa Bois, ont été les premiers à tester le confort des fameuses chaîses, après leur cha-cha-cha. Ceux-ci ont été suivis de Lucie Lucas et Anthony Colette et, ensuite de Gérémy Crédeville et Candice Pascal.





Après avoir comptabilisé les points, Camille Combal annonce la mauvaise nouvelle: le face-à-face final va se jouer entre Michou, Lucie Lucas, Gérémy Crédeville et Vaimalama Chaves. Une fois les prestations terminées, le public choisit de sauver Michou, tandis que le jury donne une nouvelle chance à Gérémy Crédeville et Lucie Lucas. Vaimalama Chaves, Miss France 2019, est donc éliminée de la compétition. "Je n'aurais jamais imaginé aller aussi loin", déclare l'ancienne reine de beauté qui est donc contrainte de quitter l'émission cinq semaines après son lancement.





La Tahitienne avait fait une entrée plutôt remarquée dans Danse avec les stars en ayant été rajoutée à la dernière minute au trailer de l'émission. Dernière arrivée mais pas première partie toutefois. Au cours de ces cinq semaines, Vaimalama Chaves, appelée Vai par Camille Combal, n'a fait que progresser aux côtés de son partenaire, Christian Millette qui est fier de son parcours. "Elle s'est donnée à 300 %", dit-il suite à l'élimination.

Place aux Buzz rouges cette semaine dans! Après un épisode spécial duels, cette onzième saison est pimentée par une nouvelle règle qui n'a laissé personne indifférent sur le plateau. Et, pour cause, le buzz rouge ne représente pas une opportunité pour couples d'accéder au prochain prime. Il est plutôt une punition, une mauvaise note qui peut en envoyer certains en hot seat.