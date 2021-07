Pandémie oblige, Danse avec les stars n’a pas eu lieu en 2020. Conséquence ? Les fans du programme de TF1 attendent du lourd pour 2021. Côté guests, quelques noms ont déjà fuité: Bilal Hassani, Moussa de Koh-Lanta, Dita Von Teese, le Youtubeur Michou, Aurélie Pons d’Ici tout commence ou encore Lucie Lucas (Clem), Wejdene, Jean-Paul Gaultier, etc.

Côté danseuses et danseurs, il y aura aussi du changement. Denitsa Ikonomova (4 fois victorieuse de DALS) rejoint le jury et Christophe Licata, par contre, laisse le mystère planer sur sa participation au programme. " Je ne peux rien dire à ce sujet. Tout ce que je sais, c’est que l’émission a manqué à beaucoup de gens, et à moi le premier, avait-il lancé à La Provence. Bien sûr, j’aimerais beaucoup retrouver les planches de ce parquet qui m’a révélé, mais je suis avant tout ravi par l’annonce de cette nouvelle saison, que j’y sois ou que je n’y sois pas."

D’après Télé-Loisirs, l’épouse de Licata en sera en tout cas. " La jeune femme a déjà foulé le célèbre parquet puisqu’elle a participé à divers tableaux collectifs au cours des éditions précédentes", rappelle le magazine à son propos. Coralie Licata est loin d’être une inconnue. Elle a, par exemple, fait partie de la troupe du Rock It All Tour, le spectacle pensé par Brahim Zaibat, l’ex de Madonna. Alors, prêt pour un fox-trot ou une rumba ?