À chaque saison, sa polémique sur les salaires de Danse avec les stars. Après Pamela Anderson l’année dernière (un record de 400 000 euros), Clara Morgane a été critiquée pour sa rémunération jugée trop élevée et, ce, même si le mannequin et ex-star du X n’a pas voulu révéler le montant. Invitée sur le plateau de Buzz TV du Figaro, la femme d’affaires a tenu à être cash, précisant qu’il s’agit avant tout d’une "facturation" et non d’un "salaire". "Souvent, on lit un chiffre en disant : ‘Oh ils se sont mis ça dans la poche’. "En réalité, on a des sociétés, on a des frais aussi et ça couvre quand même trois mois de notre vie […] pendant lesquels on ne fait rien d’autre ; donc, c’est normal aussi, même si ça peut choquer, que les factures soient élevées."

Selon Clara Morgane, partenaire de Maxime Dereymez, "c’est très difficile. On vous demande 4 heures de répétitions par jour. Mais aussi c’est une émission filmée. Tout est observé. Puis, quatre heures de sport par jour, il faut avoir un physique qui accepte ça. On a des courbatures partout. C’est très intense."

La femme de 38 ans, qui partage sa vie entre Paris et Marseille (où elle vit avec son mari et sa fille), indique qu’il y a dans un premier temps "une facture de démarrage", puis une par prime. "C’est à la semaine de travail et quand on est viré, c’est fini, nous sommes au chômage."

Au casting, cette saison anniversaire, on verra donc Clara Morgane mais aussi Hugo Philip (le compagnon de Caroline Receveur), la chanteuse Liane Foly, Moundir (Koh-Lanta) ou encore une ex-miss France (1992) Linda Hardy. Celle qui fut aussi l’ex de Johnny Hallyday a déjà un point commun avec Clara Morgane. "Le fabuleux destin d’orteil de 2 danseuses en herbe", écrit ainsi la comédienne de Demain nous appartient en légende d’une photo Instagram montrant leurs blessures aux pieds.

Des répétitions "sanglantes"

"Je ne ferai pas les deux en même temps" a-t-elle d’ailleurs assuré à Allociné. L’interprète de Clémentine Doucet va en effet faire une pause, plus ou moins longue, dans la série phare de TF1. "Je ne sais pas quand est-ce que je sortirai de l’émission. En tout cas, après ce qui arrive à mon personnage en ce moment à l’écran, Clémentine va avoir besoin d’aller se reposer et je serai un petit peu absente."

Dans les derniers épisodes, la prof d’EPS est en effet harcelée et enlevée par un homme, fou amoureux d’elle. Une sombre affaire qui l’éloignera logiquement du devant de la fiction.