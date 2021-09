Après deux ans d'absence,a fait son grand retour sur TF1, ce vendredi soir. Et, autant dire que le programme phare de la chaîne privée a bien changé depuis sa dernière apparition à l'écran. Totalement relifté, le plateau de l'émission a pris quelques codes à celui de. Les jurés ne sont plus installés derrière une table mais chacun sur un fauteuil à partir duquel ils peuvent buzzer pour le couple de danseurs qu'ils souhaitent voir aller plus loin.

Ce vendredi, seule une partie des candidats de cette saison a concouru face au banc des jurés où se tenaient Chris Marques, Denitsa Ikonomova, François Alu et Jean-Paul Gaultier, vêtu d'une combinaison blanche particulière.

Lucie Lucas, star de la série Clem, ouvre le bal au bras de son partenaire Anthony Colette. Le couple partage un tango argentin sur la reprise d'Allumer le feu par Brigitte. Chris Marques étant le seul à buzzer, Lucie Lucas et Anthony Colette ne se retrouvent pas immunisés pour la suite de l'aventure. "J'ai été touché par votre grâce et par votre élégance", déclare tout de même Jean-Paul Gaultier.



Wejdene se lance à son tour sur le parquet aux côtés de Samuel Texier, nouveau danseur du programme. Leur prestation sur Déjà vu de Beyoncé n'a malheureusement pas convaincu le jury au point de buzzer. Aucun buzz donc pas d'immunité pour le couple.

Première grande émotion de la soirée lors de la prestation de Jean-Baptiste Maunier et Inès Vandamme sur Derrière le brouillard de Grand Corps Malade et Louane. "Je ne m'attendais pas à ça de ta part, j'ai été scotché, tu m'as ému", lance François Alu, ému.

Cheveux roses, costume à paillettes, Lââm fait une entrée remarquée sur le parquet de Danse avec les stars avec son partenaire Maxime Dereymez. Ensemble, ils partagent un quickstep qui va rapidement se transformer en torture. "J'ai envie de mourir, j'ai tout foiré !", lance Lââm, dépitée suite à sa prestation. "C'est un peu brouillon dans tes pieds, ça m'embête de le dire car je t'adore", déclare Denista Ikonomova plutôt mal à l'aise. Sans surprise, le couple ne reçoit aucun buzz et se positionne en bas de classement.

Véritable showman, Bilal Hassani a mis le feu au parquet de Danse avec les stars. Le chanteur a partagé une danse contemporaine sur Courage to change de Sia avec Jordan Mouillerac, son partenaire. Ensemble, ils forment le premier couple d'hommes du programme. Le contrat est rempli. Le couple gagne quatre buzz et se retrouve donc immunisé pour le troisième prime. "Que puis-je dire sinon mon admiration", lance Jean-Paul Gaultier. François Alu ajoute:"Tu as fait un truc incroyable pour un premier prime, j'ai senti la bête qui était en toi."

C'est ensuite la musique de Koh-Lanta que l'ancien aventurier Moussa Niang foule le parquet aux côtés de Coralie Licata. Pas de buzz mais des conseils. "Moussa tu m'as impressionné, mais tu dois assouplir ton corps", lance Denitsa Ikonomova.

Après l'épreuve de la figure imposée, et un face à face, c'est finalement Lââm et Maxime Dereymez qui sont éliminés. "Je suis heureuse et honorée d'avoir fait Danse avec les stars", déclare la chanteuse qui est donc la première candidate de la saison à faire ses valises.

Vendredi prochain, ce sera au tour de Dita Von Teese, Tayc, Gérémy Crédeville, Aurélie Pons, Lola Dubini, Michou et Vaimalama Chaves de faire leurs preuves sur le parquet pour gagner leur ticket pour la suite de l'aventure.