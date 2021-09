Après deux ans d’absence due à la pandémie, Danse avec les stars fera son grand retour vendredi prochain sur TF1, avec des règles encore jamais vues, un banc des coachs flambant neuf et, évidemment, un nouveau casting cinq étoiles. Il est composé de Gérémy Crédeville, Tayc, Lola Dubini, Michou, Wejdene, Lucie Lucas, Lââm, Bilal Hassani, Aurélie Pons, Moussa Niang, Jean-Baptiste Maunier et la star américaine Dita von Teese.

En dehors du parquet, une star mènerait plus la danse que d’autres, révèle toutefois Voici. Le magazine dévoile, en effet, que le comportement de Wejdene, jeune chanteuse révélée sur TikTok, en agacerait plus d’un dans les coulisses du programme à succès de la chaîne privée.

À seulement 17 ans, l’interprète "d’ Ani ssa" et de "Co co" n’a pas hésité à poser ses conditions pour rejoindre le casting de Danse avec les stars. La jeune femme aurait, dans un premier temps, réclamé sa propre maquilleuse pour la pomponner avant les grands directs, explique une source au magazine.

Wejdene n’aurait pas laissé TF1 choisir le partenaire qui lui correspondait le mieux pour fouler le parquet. D’emblée, celle-ci aurait glissé les noms des danseurs professionnels aux côtés de qui elle voudrait évoluer dans l’émission, à savoir Anthony Colette ou encore Maxime Dereymez.

Enfin, pour des raisons que l’on ignore, la chanteuse aurait également souhaité avoir sa propre loge et donc ne pas en partager une avec les autres candidats.

Une chose est sûre, Wejdene est déterminée à mettre toutes les chances de son côté pour aller le plus loin dans l’aventure et pour, qui sait, décrocher le trophée de cette nouvelle et onzième saison de la compétition dansante suivie par des millions de téléspectateurs.