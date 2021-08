Privée d'antenne à cause du Covid-19, l'émission Danse avec le stars sera enfin de retour sur TF1 dans quelques jours. Mais cette fois, le programme ne sera plus diffusé le samedi, mais bien le vendredi soir, à la place de Koh-Lanta. Les stars feront leurs premiers pas de danse à l'écran le 17 septembre prochain, a annoncé l'émission sur son compte Twitter ce mardi.

Le casting de cette saison rassemble du beau monde et un panel très varié: les actrices Lucie Lucas et Aurélie Pons, l'acteur et chanteur Jean-Baptiste Maunier, les chanteuses Wejdene, Lola Dubini et Lââm, les chanteurs Bilal Hassani et Tayc, le Youtubeur Michou, l'ex-candidat de Koh-Lanta Moussa, l'humoriste Gérémy Crédeville et la star du burlesque Dita Von Teese.

Du côté du jury, on note pas mal de changement également. Si Jean-Marc Généreux a quitté TF1 pour France 2, Chris Marques reste dans l'émission. Mais il sera maintenant accompagné sur le banc des jurés par Jean-Paul Gaultier, Denitsa Ikonomova (ex-danseuse du programme) et le jeune danseur de l'Opéra de Paris François Alu. La femme de Christophe Licata, Coralie, rejoint elle aussi la troupe des danseurs de l'émission, en remplacement de Denitsa Ikonomova.

À noter que Camille Combal sera seul à la présentation de Danse avec les stars cette fois, et Karine Ferri s'occupera uniquement de l'after.