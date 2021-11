Tayc, Bilal Hassani, Michou et Aurélie Pons. Ce vendredi soir, quatre personnalités tentaient de gagner leur ticket pour la grande finale de. Durant la soirée, Tayc et Fauve Hautot ont à nouveau enflammé le parquet en interprétant une danse contemporaine surpas de Camille Lellouche. ", lance François Alu, charmé par la prestation qu'il vient de voir. La sambla de Bilal Hassani et Jordan Mouillerac surdes Black Eyes Peas a, elle aussi, séduit les juges. ", déclare d'emblée Chris Marques. Les juges ont également remarqué le lâcher prise de Michou et la bonne connexion entre Aurélie Pons et son partenaire, Adrien Caby. L'actrice dea même été encouragée par Jean-Claude Van Damme : "", lui dit-il dans un message vidéo enregistré. De quoi la rebooster pour la suite...

Alors que Tayc a été qualifié pour la finale, Michou, Bilal Hassani et Aurélie Pons se sont mesurés les uns aux autres lors d'une deuxième danse. "C'est une performance digne d'une demi-finale", lance Chris Marques à Bilal Hassani et à son partenaire qui décrochent, à leur tour, leur ticket pour la finale.Tout se joue donc entre Aurélie Pons et Michou. Après une troisième danse, un paso doble sur Seven Nation Army des White Stripes, le public décide de sauver Michou et sa partenaire Elsa Bois. Aurélie Pons est donc éliminée aux portes de la finale.