Cette saison,s'est clairement fixé l'objectif de surprendre les téléspectateurs. Après le golden buzzer, les duels et le buzzer rouge, une nouvelle règle vient pimenter l'émission de TF1. Ce vendredi soir, tous les candidats démarraient le prime sur la hot seat, chaise réservée au couple se trouvant au bas du classement. Pour pouvoir en sortir, ceux-ci devront obtenir minimum 30 points de la part du jury composé de Jean-Paul Gaultier, Chris Marques, Denitsa Ikonomova et François Alu. Une performance qui n'a pas été à la portée de tout le monde...

Aurélie Pons ouvre le bal avec une valse un peu trop "monotone" au goût de Denitsa Ikonomova. L'actrice d'Ici tout commence rassemble 23 points. Trop peu pour éviter la hot seat.

De son côté, Tayc et Fauve Hautot font encore sensation sur le parquet. Tout le monde se lève à la fin de leur paso doble. Un moment suspendu pour Denitsa Ikonomova. "J'ai bien aimé ! Tu étais sur une autre planète, je peux te regarder toute la journée", déclare-t-elle, impressionnée par la prestation à laquelle elle vient d'assister. Avec 32 points, ils sont le premier couple à éviter la hot seat.

Malgré une évidente évolution, Lucie Lucas n'a pas réussi à convaincre le jury lors de la salsa qu'elle a partagé au bras d'Anthony Colette. "Salis-toi, donne toute ton énergie, ça doit être la fiesta dans ton corps", lui conseille Denitsa Ikonomova. La star de Clem et son partenaire rejoignent donc, à leur tour, la hot seat avec 24 points au compteur.

Déterminé à rattraper les trois buzz rouges de la semaine dernière, Michou a demandé à Tayc des conseils en séduction afin de pouvoir mener à bien sa rumba. "Tu étais dans une séduction joliment virile", lance Jean-Paul Gaultier à la fin de la prestation du Youtubeur qui malgré son déhanché n'a pas pu éviter la hot seat.

Dita von Teese a ensuite mis la barre haut avec un paso doble magistral salué par l'ensemble du jury. "J'ai été surpris de ta force", lance François Alu. Avec 32 points, le couple von Teese-Licata s'offre un ticket pour la suite de l'aventure.

Pour Wejdene, le passage sur le parquet de Danse avec les stars se solde également par une place sur la hot seat, ce vendredi soir. "Trop introvertie" selon les jurés, la chanteuse a encore des progrès à faire.

Comme chaque semaine, Bilal Hassani a encore fait des étincelles. Vêtu d'une robe jaune, le chanteur s'est frotté à la sublime mais peu facile chorégraphie du film La La Land. Un choix osé qu'il a tout de même permis de briller à nouveau sur scène aux côtés de Jordan Mouillerac, son partenaire. "Sur une danse comme ça on voit qui pourrait être potentiellement en finale. Il y a pas mal de danses maitrisées", l'a félicité Chris Marques. Avec 33 points, Bilal Hassani saute à pieds joints dans le prochain prime.

Gérémy Crédeville et Candice Pascal viennent clôturer cette sixième soirée de Danse avec les stars avec un american smooth rempli de douceur. "C'était très bien, t'as de la puissance et une belle harmonie avec ta partenaire", estime Jean-Paul Gaultier. Le couple n'évitera toutefois pas la hot seat.

Lors du face-à-face, les candidats envoyés sur la hot seat se sont mesurés les uns aux autres sur un tango rythmé par La Grenade de Clara Luciani. Aurélie Pons et Michou sont sauvés par le public. Lucie Lucas et Gérémy Crédeville, quant à eux, sont choisis par le jury. Wejdene est donc éliminée. A seulement 17 ans, la chanteuse - qui a accédé à la notoriété en 2020 suite à la sortie du titre Anissa - est la plus jeune candidate de l'histoire de Danse avec les stars.