La dixième saison de Danse avec les stars démarrera dans les prochaines semaines sur TF1.

L’ensemble du casting de l’émission est déjà pratiquement connu. Récemment, la chaîne française a annoncé les arrivées de Moundir, ancien candidat phare de Koh-Lanta et autres téléréalités, et d’Elsa Esnoult, chanteuse et comédienne dans Les Mystères de l’amour, sur le parquet. Les deux personnalités s’ajoutent aux quatre candidats déjà confirmés par TF1 : Liane Foly, Azize Diabaté, Hugo Philip et Linda Hardy. Le reste du casting est encore tenu secret.