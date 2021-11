Sur six couples en lice, seuls cinq ont foulé le parquet de Danse avec les stars ce vendredi soir. Souffrante, Dita Von Teese a, en effet, été contrainte de déclarer forfait pour cette soirée qui mettait à l'honneur les épreuves à quatre. Tour à tour, après avoir présenté une prestation classique, deux duos ont partagé une chorégraphie. Tayc, Aurelie Pons et leurs partenaires respectifs ont ouvert le bal avecun paso doble qui a ébloui le jury. "C'était un vrai travail d'équipe!", lance Denitsa Ikonomova.

Gérémy Crédeville et Candice Pascal ont, de leur côté, partagé le plateau avec Terence Telle, candidat d'une saison précédente venu remplacé au pied levé Dita Von Teese, et Ines Vandamme. La prestation n'est toutefois pas à la hauteur des attentes du jury. Denitsa Ikonomova juge la prestation "moins aboutie que la semaine dernière".

Les derniers à entrer en scène sont Michou, Bilal Hassani et leurs partenaires respectifs. "Les Bichou, c'est la crème de la crème", déclare Jean-Paul Gaultier qui a visiblement apprécié leur charleston sur Around the World de Daft Punk. Pour Chris Marques, par contre, la prestation était "en dessous de ce qu'il s'attendait à voir".

Sans surprise, en tête du classement, le quatuor Tayc, Fauve Hautot, Aurélie Pons et Adrien Caby se qualifie pour le quart de finale de Danse avec les stars.

Le fameux face-à-face départage les candidats restants à savoir Michou, Bilal Hassani et Gérémy Crédeville qui sont passés de coéquipiers à adversaires en quelques minutes. Après avoir chacun présenté un jive, les couples s'en sont remis aux votes. Michou et sa partenaire ont été sauvés par le public, tandis que Bilal Hassani et Jordan Mouillerac ont été choisis par le jury. Gérémy Crédeville et Candice Pascal quittent donc l'aventure aux portes du quart de finale. "Je suis très content du parcours que j'ai fait pendant cette saison de DALS. (...) Je me souviens qu'il y a deux mois j'ai dit à ma nana : 'je rentre dans deux semaines!'", dit-il avant de remercier sa partenaire. "Si j'avais un message à faire passer à la prod: "Mettez lui un danseur entre les bras" parce que si vous lui mettez quelqu'un qui danse à côté, elle l'envoie en finale à l'aise. C'était des chorés de dingue et à chaque fois j'étais en dessous de celles qu'elle proposait."