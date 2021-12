Ce vendredi soir, sur France 3, le crooner de 55 ans anime une émission hommage à Charles Aznavour. Le chanteur, dont la femme est Belge (“Je trouve que les Belges sont des gens du sud”), surfe ainsi sur le succès de son double album “Dany Brillant chante Aznavour en duo” où l’on découvre que Nikos Aliagas chante en grec mais aussi que… Franck Dubosc chante tout court ! “Quand j’ai commencé, tout le monde me donnait deux ans”, balance Dany Brillant.

“Pour la première fois, je vais présenter une émission sur France 3 (Chantons Aznavour, à 21h05, ce vendredi 10 décembre, NdlR.) où je vais inviter tous les gens qui ont fait des duos avec moi à venir sur la scène des Folies Bergères", nous confiait Dany Brillant, dans les coulisses de Cap 48, et qui sera en concert le 4 mars au Cirque Royal de Bruxelles, le 5 mars au Forum de Liège et 6 mars au Théâtre Royal de Mons.

Pour son maître (avec 180 millions de disques vendus à travers le monde, plus de 80 ans de carrière et quelque 1 300 chansons à son actif, Charles Aznavour est une légende de la chanson française), le crooner a ainsi réuni du beau monde : Carla Bruni, Pascal Obispo, Patrick Bruel, Sheila, Laurent Gerra, Grand Corps malade, Vincent Niclo, Salvatore Adamo, Chimène Badi, Bénabar, Julien Clerc, Thomas Dutronc, Anggun ou encore Chico et les Gypsies, Ben Mazué, Sanseverino et Tina Rose. “On va voir ce que cela donne", poursuit le célèbre interprète de Suzette (ou de Quand je vois tes yeux), grand fan (il le chantait dans les cabarets à ses débuts car “il portait les valeurs de liberté d’après-guerre”) et ancien ami du grand Charles. "Et si ça marche, on en fera d’autres. Moi je trouve qu’un chanteur doit se diversifier. J’aurais été moins à l’aise dans un studio télé. Sur scène, j’étais comme à la maison, comme chez moi. Un nouveau concept qui me convient parfaitement. Aznavour est le chanteur de mon enfance et sans doute celui qui a déclenché cette envie chez moi.”

De quoi vous donner l’envie de devenir réellement animateur télé ?

(...)