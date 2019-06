C’est parce que ce parc d’attraction touche toutes les générations qu’on a décidé de le mettre à l’honneur", confie David Antoine, présentateur de ce Générations Walibi. On a tous un souvenir lié à Walibi et comme RTL-TVi s’intéresse beaucoup à l’ancrage local, on a voulu suivre des collaborateurs qui travaillent dans les coulisses du parc depuis peu ou très longtemps. Avec de vraies personnalités emblématiques qui font la vie du parc depuis plusieurs années et de nombreuses anecdotes sur l’envers du décor. Car ça se passe souvent bien mais, de temps en temps, il y a aussi de petits couacs…"

(...)