Présentateur des points donnés par la Belgique lors du concours Eurovision de la chanson ce samedi soir (dès 21 heures sur la Une), David Jeanmotte ne pourra pas être présent lors de la finale de Top Women à Ath dont il est le parrain.

"Mais je ne les oublie pas pour autant. Je leur ai fait une petite vidéo pour les encourager à distances et les mettre à l’aise, confie le chroniqueur du Grand Cactus qui a fait confectionner une tenue spéciale pour l’événement. Pour parachever mon look d’ambassadeur, un créateur renommé m’a réalisé une écharpe et un autre une veste solennelle, style mariage, qui ira jusqu’aux genoux ! Sans oublier mon blond californien pour les cheveux. J’espère ainsi envoyer du bonheur et du soleil aux 300 millions de téléspectateurs."