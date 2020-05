Le relookeur du Grand Cactus a imaginé des accessoires aux phrases cultes exprimées par les différents gouvernements.

Le lendemain de la conférence de presse du Conseil de sécurité du 25 avril, David Jeanmotte, son compagnon Guy, Anthony Maggio et Valérie Cornelis se réunissent en vidéo conférence pour discuter et faire le point sur ce qu’ils venaient d’entendre. De leur conversation naît une idée, celle de lancer une marque 100 % belge inspirée du confinement grâce à laquelle des fonds pourraient être récoltés pour les Restos du rire et ainsi aider les plus démunis. Belge t’es fou ! voit alors le jour et propose des accessoires comportant les phrases cultes exprimées par les différents gouvernements.

La première pièce de la collection, un sac en coton “J’peux pas me confiner, j’ai kayak !”, est disponible en pré-commande sur la page Facebook de Belge t’es fou !. À chaque sac vendu, un euro sera reversé à l’association. “Le prochain article de la collection sera dévoilé ce jeudi”, annonce David Jeanmotte qui se sert de ce confinement pour se rendre utile.

Mais si ces deux mois – pendant lesquels, il le précise : “Je n’ai pas mis un seul orteil dehors !” – ont permis au relookeur et chroniqueur du Grand Cactus d’apprendre à travailler autrement (et davantage via les réseaux sociaux, notamment pour le magazine de Mario Barravecchia Welcome dont il tient la chronique “Beauté made in Belgium”), ils lui ont surtout fait prendre… “beaucoup de kilos” ! “J’ai essayé de varier mon alimentation mais mon corps ne bouge pas donc, il stocke !”, explique celui qui avoue être totalement “déphasé” à cause du changement rythme provoqué par le confinement.

“Les artistes se sentent mis de côté”

L’animateur de Scène sur Sambre tient également à faire passer un message au sujet des artistes comme lui dont les activités ont partiellement ou totalement été arrêtées pendant le confinement. “Le gouvernement dit aux artistes de trouver des choses pour s’occuper et d’attendre que ça passe. Ils ne se rendent pas compte que ces derniers sont dans l’incertitude. Ils se sentent mis de côté. Il faut leur parler, même si c’est pour dire du négatif.”