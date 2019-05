Le 18 mai prochain, la 64e édition du Concours Eurovision de la Chanson prendra place à Tel-Aviv. Un événement planétaire (c’est l’émission la plus regardée au monde) qui sera présenté, en direct depuis Israël, par Maureen Louys et Jean-Louis Lahaye pour la RTBF.

Comme chaque année lors des votes, une personnalité de chaque diffuseur donnera le nom du pays auquel ont été attribués les 12 points (pour rappel, depuis 2016, le télévoting est énoncé séparément pour apporter plus de suspense à l’émission). Du côté du service public belge, il s’agit de David Jeanmotte, relookeur et chroniqueur du Grand Cactus sur La Deux.

Fan de l’Eurovision depuis son enfance, il sera le porte-parole de notre pays le temps d’une soirée. Il sera le 26e à se prononcer juste après l’Allemagne et avant la Suède.

Le jury belge

Cinquante pour cent des points attribués par chaque pays seront tirés des votes d’un jury de professionnels qui basera ses appréciations sur les capacités vocales, la performance sur scène, l’originalité de la chanson et l’impression générale du show. En Belgique, ce dernier sera présidé par Hakima Darhmouch, ancienne présentatrice du JT de RTL-TVI et actuelle responsable du Pôle Culture et Musique de la RTBF. On y retrouvera plusieurs personnalités belges provenant d’univers différents : le DJ et producteur Alex Germys, le manager musical et organisateur de festivals Olivier Biron, la chorégraphe Joëlle Morane, et le journaliste médias Pierre Bertinchamps.