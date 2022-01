Il nous avait fixé rendez-vous par téléphone en fin de journée, après son tournage. Rigolard et détendu, comme à son habitude, David Kammenos était au rendez-vous pour nous parler de "Menaces sur Kermadec", l’un des “nombreux” téléfilms qu’il a tourné durant l’année écoulée. “C’est la télé qui permet ça : il y a toujours beaucoup de monde”, dit-il comme pour s’excuser d’avoir autant bossé. “Du coup, je n’ai pas été affecté par le confinement, tout ça, enfin pas trop. Du reste, pour ce qui est vie sociale, on a déjà une situation particulière en étant intermittent. Je pars en tournage, à fond, puis quand je reviens, je me cale à la maison, au vert. Du coup, je ressens moins les effets de la pandémie que quelqu’un qui est dans une vie plus quotidienne. C’est plus compliqué pour voir les proches… Mais je pense qu’on a quand même eu une grosse trouille collective.”

Tourner "Menaces sur Kermadec", ça a du faire du bien: le soleil, le grand air, la Bretagne

“Ouais ! On était dans un paysage de fous, à Karnak. Aller se baigner le matin avant d’aller tourner, c’est quand même un luxe absolu. Et puis, tourner une comédie romantique – c’est un polar, mais pas que – ça fait du bien.”

C'est aussi pour ça que vous avez accepté, puor ce côté décalé du polar?

“Des polars classiques, familiaux, j’en ai fait et ça plaît, ça fait beaucoup d’audience. Mais j’avais envie d’autre chose et ce qui m’a plus là-dedans, c’est qu’il y avait un peu moyen de s’amuser, d’aller dans d’autres codes de jeu, tout en étant assez populaire. Au début, on pourrait croire qu’on est dans un "Meurtres à…" et puis hop, ça part un peu ailleurs.”

Il y a une scène où vous vous battez avec Claire Keim. On dirait un dessin animé!

“Bien vu ! (rires) C’est ce qu’on s’est dit avec le réalisateur, qu’on avait envie d’aller vers la BD, par moments, d’essayer de pousser un peu le trait, mais sans perdre les gens. Il fallait bien doser. Mais cette bataille, c’est vrai que c’est le moment où ça prend.”

Sami Nacéri joue dans ce téléfilm. Il a eu un parcours assez hallucinant. Quelle a été la rencontre?

“J’ai très peu tourné avec lui et on s’est peu vus. Cela dit, on s’est croisés, on a pris du temps à boire des cafés, etc. La chance qu’on a, sur ces unitaires, c’est qu’il y a des gens qui passent et qui ont une histoire. J’ai tourné avec Bulle Ogier, par exemple… Là, pareil, on est face à quelqu’un qui vient d’ailleurs ! Dans sa vie, dans son métier. Il est accueilli avec tout ça, son passé. Mais moi, j’ai vu un mec très content d’être là et hyper agréable. Une crème.”

Est-ce que vous êtes encore, parfois, un peu "spectateur" sur un plateau?

“Oui, je crois que j’ai vraiment ce truc-là. À un moment, je me disais qu’il fallait que j’arrête avec ça, mais je suis en train d’accepter que je suis peut-être comme ça dans la vie aussi. Je prends ma vie un peu en dilettante aussi, donc c’est peut-être aussi comme ça que je travaille. Après, on se prend des claques, des fois. J’ai tourné un court-métrage que j’avais beaucoup aimé, avec Élodie Bouchez, où j’ai vécu une claque de cinéma. Elle partait dans un monologue et, là, j’ai vécu une émotion que je peux avoir en allant voir un film qui me bouleverse.”

Vous dites avoir eu la chance de pas mal tourner. Quoi, en l'occurrence?

“J’ai tourné dans le premier unitaire que Sandrine Veysset – qui avait fait "Y aura-t-il de la neige à Noël" – a réalisé pour la télé. Cela s’appelle "La vie devant toi" et c’est avec l’incroyable Zoé Heran, qui joue ma fille. Ensuite, j’ai tourné, en même temps que "Menaces sur Kermadec" – et c’était bien compliqué parce que je passais de la Bretagne à la Provence – une série d’époque qui s’appelle "Et la montagne fleurira", d’Éléonore Faucher. Une super réalisatrice, aussi. C’est une série d’époque sur Napoléon, avec Philippe Torreton, Constance Dollé, Hélènes de Fougerolles, Michel Jonasz…”

C'est un plaisir de jeu supplémentaire, d'endosser le costume?

“Le travail sur les costumes est magnifique dans cette série. On est comme des gamins. On peut jouer à Superman sans cape, avec un torchon autour du cou. Mais si on a une cape, on s’amuse encore plus. Et là, je travaille sur un unitaire de Virgine Wagon.”

Ça fait beaucoup de femmes, tout ça. Elles vous regardent différemment des hommes?

Au départ, au théâtre, j’ai beaucoup bossé avec des femmes et c’est plus évident, pour moi. Il y avait un truc dans la vision que les femmes pouvaient avoir de moi comme acteur.”

Comme acteur ou comme homme, tout simplement?

“Sur l’homme tout court, oui, vous avez raison. Après j’ai aussi vécu avec des réalisateurs des choses intéressantes, dans ce qu’ils transposaient d’eux sur moi : le fils, le mec qu’ils aimeraient être… ou ne pas être. Les femmes m’utilisaient souvent sur le regard que je pouvais porter sur la femme, quelle place je lui donnais. Ça a été très présent dans ma… longue carrière.”