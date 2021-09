Invité dans l'émissionDavid Pujadas s'est confessé et a dit énormément regretter ses propos au moment du drame. Filmé par une équipe de télévision au moment de la diffusion des premières images des attentats, sa réaction avait été très mal perçue. On avait notamment pu le voir à l'écran au moment où il a vu les tours jumelles s’effondrer en plein cœur de New York. Pris dans l'émotion du moment, le journaliste avait déclaré sans réfléchir ”Waouh, génial !”

A ce moment là sur les antennes françaises, David Pujadas et Elise Lucet (ndlr : deux invités de Quotidien) présentaient les journaux de France 2 et France 3.

David Pujadas a tenu à s'expliquer pour cette réaction qui avait été fortement critiquée à l'époque. "On a bien fait de me le reprocher. Franchement, c’était débile. C’est quelqu’un de jeune qui se sent illégitime et qui essaye de jouer les blasés parce qu’il y a une caméra qui le filme. C’est ridicule. C’était la volonté de montrer que rien ne m’impressionnait”, a-t-il confié dans l'émission Quotidien, avant d'ajouter “Le paradoxe, c’est que s’il n’y avait pas eu cette équipe de télé, je n’aurais pas dit ça."