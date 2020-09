Entre la Star Academy et The Voice, leur rémunération a connu une ascension vertigineuse. Et aux États-Unis, il est question de dizaines de millions de dollars!

Vingt ans après ses débuts, la Star Academy se rappelle à notre bon souvenir. Il y a eu les hommages rendus à Grégory Lemarchal, lauréat de la quatrième saison, en 2004, et disparu trois ans plus tard des suites de la mucoviscidose. Diffusé le 8 septembre dernier, Pourquoi je vis, le biopic qui lui est consacré, a fait un carton d’audiences sur TF1. Et puis, il y a cette émission récemment tournée mais pas encore programmée qui célèbre les 20 ans du programme avec des retrouvailles auxquelles ont participé Jean-Pascal Lacoste (saison 1) et Gérard Louvain, directeur de la saison 4 pour ne citer qu’eux.



(...)