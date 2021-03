Depuis Noémie Happart en 2013, plus aucune francophone n’a remporté le concours Miss Belgique. Depuis sept ans, la couronne est coiffée par une néerlandophone dont cinq Anversoises. La dernière en date, c’est la "Miss Legally Blond", alias Céline Van Ouytsel, Miss Belgique 2020, qui s’était fait remarquer en perdant son soutien-gorge en pleine cérémonie.

En 2021, après une élection maintes fois reportée en raisonde la crise sanitaire, Miss Belgique sera finalement diffusée en direct ce mercredi 31 mars à 20 h 30 sur RTLPlay. Mais aussi sur eclipstv.be au nord du pays ou dans le drive-in du cinéma de Plopsaland à La Panne où se déroule le concours.

En attendant cette soirée présentée par Jill Vandermeulen, la plateforme de RTL-TVi a concocté dix capsules "Presque Miss" qui valent le détour. Entre préjugés qu’elles tentent de casser ("Toujours une Flamande qui gagne", "On n’est pas que pour la paix dans le monde" ou "Les Miss ne sont pas toutes refaites"), leurs talents cachés (l’une d’entre elles est bricoleuse) ou leurs astuces selfies/coiffure/maquillage, nos Miss confient des secrets parfois inattendus: violences conjugales, burn-out, harcèlement, des questions de poids, la morsure d’un chien ou le salut de Miss déjà bien rodé. Et si leur Brabançonne n’est pas toujours au point, leur belgitude l’est bien. Comme Emilie Brismée qui, en plus d’imiter Edith Piaf, pratique du yodel, une technique de chant consistant à passer rapidement de la voix de poitrine à la voix de tête. Le résultat est surprenant.