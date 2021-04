Si on ne sait pas encore quels seront les candidats de l'édition 'all stars' de Koh-Lanta, on croit deviner que Mohamed, candidat de la saison 5 et du Choc des héros, ne sera pas de la partie.

Sur Instagram, l'aventurier a réagi, lui qui se prépare depuis longtemps pour être prêt pour une nouvelle saison: "De la peine et énormément de déceptions. 8 mois de préparation et de sacrifices avec son coach son frère @alyversaire de la Team @kongosmashinclub pour être au top et affronter enfin les meilleurs. Mais il en est rien la légende est tombée dans les oubliettes et pourtant les fans et ceux qui le connaissent dans Koh Lanta savent qui est Mohamed. Vous l’avez oublié mais les téléspectateurs l’ont dans le coeur et ne l’oublieront jamais. Bon tournage et bonne aventure aux candidats qui décollent après-demain. Quel gâchis", a-t-il écrit.

Les aventuriers en lice décollaient ce jeudi pour la Polynésie française afin de débuter le tournage de cette édition qui promet !