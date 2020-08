On vous en parlait ce jeudi, la RTBF a choisi de supprimer la mythique émission du "Week-end sportif". La nouveauté de la rentrée sera une émission digitale 100% sport.

De nouveaux visages vont aussi apparaître dans ce format, notamment animée par Jérémie Baïse : Duke Tshomba (basketball), Amal Amjahid (Jiu Jitsu), Eleonor Sana (skieuse handisport), Pholien Systermans (ex-nageur professionnel et participant à l’émission française Koh-Lanta).

Et Benjamin Deceunick sera désormais entouré de nouveaux chroniqueurs pour l’émission la Tribune, avec les arrivées de Swann Borsellino et Cécile De Gernier (ex-Anderlecht, Standard et Red Flames).