Grâce à leur place en demi-finale de La France a un incroyable talent, la troupe de danse bruxelloise reconstruit son école qu’elle avait perdue à la suite du Covid.

On avait déjà atteint la demi-finale l’année dernière après les 4 ‘oui’ du jury", nous confie le bruxellois Loys Assal, chorégraphe de la troupe NSJ Crew (New Studio Jam, première école de danse hip-hop belge créée il y a 30 ans) qui sera à nouveau en demi-finale de La France a un incroyable talent - et plus motivé que jamais à bluffer le jury - ce soir sur M6. "On s’était préparés mais, malheureusement, l’aventure s’était arrêtée brutalement à cause du Covid. On avait dû tous se faire tester et nous étions joyeusement… 17 positifs sur 20 !"

Un problème majeur, "un vrai cluster à eux seuls" dixit le juré Éric Antoine, pour poursuivre l’émission en 2020. "On a dû tout simplement abandonner…", se souvient Loys Assal. Et pour ne pas rester sur cette frustration, NSJ Crew s’est donc représenté cette année malgré les conditions difficiles liées à la pandémie. "Nous avons retroussé nos manches et le résultat a été concluant."

Une revanche sur la vie ?