Le 11 février dernier, dans "Touche pas à mon poste", Yann Moix, l’un des chroniqueurs de l’émission d’Hanouna, balançait, sans ciller “C’est ici, sur ce plateau, que se jouera l’élection présidentielle”. Une fanfaronnade de plus pour lui qui en est coutumier ? Peut-être pas tant que ça si l’on en croit ce que Baba déclarait samedi dans les colonnes du Parisien. D’ici à novembre, une nouvelle émission… politique devrait voir le jour. Il s’agirait, selon le principal intéressé, d’un “format inédit” qui serait “diffusé en direct”.

L’idée est simple : Cyril Hanouna proposerait huit à dix “prime” dans lequel il recevrait, tour à tour, chacun des candidats à la présidence de la France. Et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’il espère également convaincre les éditorialistes de toutes les chaînes du groupe Canal + (donc C8 fait partie) de participer à un grand débat qui réunirait tous les candidats. “Ce serait un peu le Que le meilleur gagne de la politique”, a-t-il encore expliqué au quotidien français. “On va proposer à tout le monde. Est-ce qu’il y aura Éric Zemmour ? Et à quelle place sera-t-il ?”, ajoute-t-il, avec un peu de provoc, laissant ainsi entendre que celui-ci pourrait se lancer à son tour dans la course.