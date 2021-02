Il est mort des suites du Covid-19 et d'autres problèmes de santé auxquels il faisait face depuis des années, a confirmé son frère, le comédien Larry Wilmore, sur Twitter. "Mon cher, cher frère, Marc Edward Wilmore, est décédé la nuit dernière (dimanche, ndlr) alors qu'il luttait contre le Covid et d'autres maladies qui l'ont affecté pendant de nombreuses années", a écrit Larry Wilmore dans son tweet.

Marc Wilmore est devenu un écrivain régulier de la série animée de la chaîne de télévision Fox en 2002 et a écrit douze épisodes jusqu'en 2015. Il a remporté un Emmy Award en 2008 pour "Eternal Moonshine of the Simpsons Mind".