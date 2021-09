L'acteur américain Michael K. Williams, célèbre pour avoir joué Omar Little dans The Wire, est décédé. La star américaine a été retrouvée morte dans son appartement de Brooklyn lundi après-midi, ont indiqué des sources policières au New York Post.

Il a été retrouvé mort dans le salon de son penthouse. Il avait 54 ans.



Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, plusieurs fans ont exprimé leur chagrin sur Twitter.