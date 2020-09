Le nom de Jane Sibbet ne vous dit peut-être rien ? L'actrice est connue pour avoir joué le rôle de Carol, l'ex-femme de Ross avec qui il a un petit garçon, Ben. Récemment, interviewée par le site américain News, Jane Sibbet a expliqué qu'elle avait d'abord été choisie pour interpréter Rachel, mais que le rôle lui était finalement passé sous le nez en raison de sa grossesse.

"Les producteurs voulaient que je fasse partie des six personnages principaux. J’ai demandé à mes agents s’ils avaient dit aux producteurs que j’étais enceinte à ce moment-là. Ils ont dit: ‘Oh non, on pensait leur dire plus tard’. Et j’ai répondu: ‘Non, vous devez leur dire maintenant’ ", explique-t-elle. Néanmoins, malgré le succès mondial qu'a rencontré la série, Jane Sibbet ne regrette rien. "Évidemment les producteurs ont dit que ça ne marcherait pas. Mais je n’ai aucun regret. Mon Dieu, personne n’aurait pu faire mieux que ce que Jen a fait avec Rachel. Elle était tellement parfaite".