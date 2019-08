De son nom, Marianne, la série relate l'histoire d'une écrivaine tourmentée par un démon, qu'elle tente de combattre à travers l'écriture de ses romans. Mais les lignes qu'elle rédige commencent à prendre vie à son plus grand désarroi. Emma, la romancière acerbe, retourne alors dans sa ville natale pour y affronter les démons de son passé.





Avant sa sortie pour la rentrée, Netflix a dévoilé une bande annonce du feuilleton, qui a déjà recueilli l'enthousiasme des internautes. Ambiance glauque, angoissante et jumpscares à gogo, Netflix a mis le paquet pour faire décoller cette production française, après l'échec des séries précédemment citées. L'esthétisme et la réalisation du produit semblent prometteurs et devraient être appréciés des aficionados du genre horrifique. Âmes sensibles s'abstenir. On découvre cela le 13 septembre prochain.