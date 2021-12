Samedi, la princesse Delphine a fait ses premiers pas dans la version flamande de Danse avec les stars (Dancing with the stars). Pour son entrée en lice dans l’émission, elle a proposé une danse de château, et donc de princesse, puisqu’elle s’est lancée dans une valse avec son compagnon d’aventure, le danseur professionnel néerlandais Sander Bos. Le tout sur un titre signé Rihanna : “Love On The Brain”.

Une prestation convaincante aux yeux du jury puisque celui-ci a validé son ticket pour l’étape suivante, tout en mentionnant qu'à 53 ans, elle est la plus âgée des participantes. Elle est à revoir ici.

Ce n’était pourtant pas gagné d’avance puisque pendant l’émission, la demi-sœur du roi Philippe a confié être dyslexique et donc parfois s’y perdre entre sa gauche et sa droite. Histoire de ne pas commettre de faux pas, pendant les répétitions, son partenaire portait des chaussettes de couleur différente à chaque pied afin de l’aider. La princesse a aussi amusé le public en expliquant que chez elle, elle répétait à l’aide d’un gros ours en peluche en guise de partenaire.

Rappelons par ailleurs qu’à l’annonce de sa participation à ce programme, elle avait fait savoir qu’elle ne connaissait que quelques pas de danse qu’elle avait qualifiée de maladroits. Les seuls qu’elle connaissait étant ceux de… “La danse des canards”, avait-elle confié. Ayant contracté le Covid-19, elle avait également manqué une partie des répétitions.

Deux détails n’ont pas échappé aux téléspectateurs lors de la diffusion. C’est en anglais que Delphine s’est exprimée pendant le programme. Et les plus perspicaces auront aussi remarqué que les motifs projetés sur le parquet pendant sa valse n’étaient pas sans rappeler ceux qui figurent sur ses créations artistiques.

Delphine participe à l’émission au profit de l’association Make-A-Wish qui s’efforce de réaliser les vœux d’enfants malades.

Parmi les autres personnalités en jeu figure la médaillée d’or olympique Nina Derwael. C’est elle qui lors du premier rendez-vous a enflammé le parquet et s’est adjugé les meilleures notes du jury.