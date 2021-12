Les Français semblent avides d'immobilier. En effet, à en croire un sondage révélé par TV-Magazine en collaboration avec Opinion Way, la personnalité télé la plus appréciée dans l'Hexagone n'est autre que Stéphane Plaza, le célèbre agent immobilier à la présentation des émissions Maison à Vendre et Chasseurs d'Appart' diffusées sur M6. L'animateur originaire de la région parisienne se place en tête de ce classement pour la deuxième fois consécutive.

© Julien KNAUB/M6

Sur les deuxième et troisième marches du podium, on retrouve respectivement Jean-Luc Reichmann, à la présentation des(TF1), et Cyril Lignac, qui livre son expertise de chef dans diverses émissions culinaires sur M6 telles queou encoreNagui, qui a trôné à la première place du classement durant de nombreuses années, se retrouve aujourd'hui quatrième, juste devant Julien Courbet et Stéphane Bern.La journaliste Elise Lucet, à la présentation du magazine d'enquête(France 2), se classe pour sa part 7e et est la première femme du top 10.Le chef cuisinier Philippe Etchebest est quant à lui 8e, juste devant Karine Le Marchand (M6) et le présentateur phare du JT de France 2 Laurent Delahousse.