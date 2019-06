La tâche de présenter les soirées d’ouverture et de clôture du festival a, cette année, été confiée à notre compatriote Julie Taton.

Une première pour l’animatrice de RTL-TVI qui ne s’était jamais adressée à un public aussi large en français… et en anglais !

C’est habillée d’une chemise blanche et d’une jupe noire que cette dernière a fait son entrée dans la grande salle du Grimaldi Forum, sous les applaudissements du public. Comme elle nous l’avait indiqué lors d’une précédente interview, sa présentation - qui a plus ou moins duré 30 minutes - fut chic, classe et fluide. L’animatrice de L’île de la tentation a même pris soin d’y ajouter un peu d’humour, ce qui n’a fait que détendre davantage l’atmosphère qui régnait dans l’auditoire monégasque.

Prochaine étape pour Julie Taton : la présentation de la cérémonie de clôture du festival qui aura lieu le 18 juin prochain, toujours au Grimaldi Forum.