La finale de Koh-Lanta ce vendredi soir sur TF1 tient toutes ses promesses.

Ce vendredi, la finale de Koh-Lanta a d'emblée commencé par l'épreuve culte des poteaux. Trois poteaux pour trois finalistes: Claude, Inès et Naoil. Droits comme des "i", les aventuriers ont le regard fixé sur leur objectif. Après 2 heures et 8 minutes, Inès tombe à l'eau. Il ne reste plus que Claude et Naoil. Les deux candidats restants tombent, à leur tour, après 2 heures et 30 minutes, juste avant que la troisième difficulté ne soit enclenchée. D'abord Claude, puis Naoil. Cette dernière gagne donc l'épreuve des poteaux.

"Gagner les poteaux face à Claude, c'est ce qui rend ma victoire encore plus belle", lache celle qui a finalement choisi Inès pour continuer l'aventure et passer, avec elle, devant le jury final. "J'ai choisi Inès parce qu’on est arrivé avec le même bagage c’est à dire rien. Claude est hors catégorie (...) Il est le plus fort. Je ne suis pas dans sa catégorie", dit Naoil. De son côté, Claude est dépité. Il regrette que Naoil ait agi par stratégie et affinités.

Heureuse, Inès remercie Naoil. "Ca me touche énormément. J'aurais fait la même chose pour elle. Naoil, c'est un exemple dans cette aventure", dit l'infirmière.